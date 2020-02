Trailer veröffentlicht : Deutscher Schauspieler in vierter „Stranger Things“-Staffel dabei

Berlin 50 Sekunden dauert der erste Trailer zur vierten Staffel der Netflix-Mysteryserie „Stranger Things“. Am Freitag wurde er veröffentlicht. Mit dabei: ein deutscher Schauspieler, der bereits aus einer anderen Serie bekannt ist.

Der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha („Game of Thrones“) hat eine Rolle in der neuen Staffel der Netflix-Mysteryserie „Stranger Things“ ergattert: Im ersten Trailer zur vierten Staffel, den der Streamingdienst am Freitag auf Twitter veröffentlichte, ist der 46-Jährige als Wachmann in einem russischen Gefangenenlager zu sehen.