Erfolgreiche Mystery-Serie : Netflix kündigt vierte Staffel von „Stranger Things“ an

Los Angeles Die Serie „Stranger Things“ ist das Maß aller Dinge auf Netflix. Jetzt hat der Streaminggigant die Gerüchte bestätigt: es wird eine vierte Staffel der Science-Fiction-Serie geben.

Nun ist es bestätigt: Die Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" geht in die vierte Staffel. Der US-Streamingdienst verkündete am Montag (Ortszeit) die Fortsetzung seiner erfolgreichsten selbst produzierten Serie mit einem kurzen Video. Außerdem teilte Netflix mit, dass es mit den Serien-Erfindern, den Brüdern Matt und Ross Duffer, einen Mehrjahresvertrag zur Produktion von Serien und Filmen geschlossen habe.

In "Stranger Things" geht es um Jugendliche in einer fiktiven US-Kleinstadt, die mit Monstergeschöpfen mit übernatürlichen Fähigkeiten und einem Paralleluniversum konfrontiert werden. Die Science-Fiction-Mysteryserie, die zugleich eine Hommage an die 80er Jahre ist, startete 2016 und hatte sofort Erfolg. Die dritte Staffel, die seit Anfang Juli im Netz ist, hatte allein in den vier ersten Tagen 40,7 Millionen Zuschauer.