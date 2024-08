„Stranger Things: The First Shadow“ Netflix-Hit „Stranger Things“ kommt an den Broadway

Ein Prequel zur erfolgreichen Serie startet 2025 am Broadway in New York City und könnte den Fans die Wartezeit versüßen. „Stranger Things: The First Shadow“ lautet der Name der Produktion, deren Handlung vor den Geschehnissen der Serie spielt. Im Mittelpunkt stehen Jim Hopper und Joyce Maldonado, die in „Stranger Things“ von David Harbour und Winona Ryder verkörpert werden. Das Theaterstück entführt die Zuschauer auf eine Zeitreise in die Jugend der beiden Charaktere.