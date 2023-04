Review Picard 3. Staffel Picard: Wunderbar nostalgisch und furchtbar ideenlos

Und wurden alle begnadigt? Offenbar. Denn im zweiten Ende sehen wir, wie Jack Crusher nun doch zur Sternenflotte gegangen ist. Wie seine Mutter, die am Anfang der Staffel noch große Vorbehalte gegenüber der Organisation hatte. Seven of Nine, die außer entschlossen zu gucken, nicht so viel zu tun hatte, ist nun Captain der Enterprise-G (ehemals die Titan). Raffi Musiker, die uns in der Vergangenheit so dermaßen auf die Nerven ging, war zum Glück ohnehin nur eine Nebenfigur. Nun ist sie 1. Offizierin. Und Jack ist Kadett an Bord der Enterprise-G. Terry Matalas will so eine mögliche neue Serie namens „Legacy“ (Vermächtnis) bewerben.