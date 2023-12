Bewerbung möglich „Squid Game“-Realityshow bekommt eine zweite Staffel

Aktuell läuft außerdem die Realityshow „Squid Game: The Challenge“ bei Netflix. 456 Teilnehmer kämpfen in der Originalserie nachempfundenen Spielen um insgesamt 4,56 Millionen US-Dollar. Pünktlich zum Staffelfinale am 7. Dezember hat Netflix bereits jetzt eine zweite Ausgabe des Formats angekündigt. Die Produktion castet dafür weltweit Teilnehmer. Hier können auch Sie sich ab sofort bewerben.