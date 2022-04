Erfolgsserie auf Netflix : Macher gibt erste Hinweise zur Fortsetzung von Squid Game

Düsseldorf Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von „Squid Game“ warten die Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung der Serie. Nun gibt Schöpfer Dong-hyuk Hwang erste Hinweise auf das Startdatum und die Handlung der nächste Episoden.

Wann erscheint die zweite Staffel von „Squid Game“?

Serienschöpfer Hwang erklärte in einem Interview beim MipTV-Event, einer Fachmesse für TV und Medien, er wolle die neue Staffel bis spätestens Ende 2024 fertig stellen, zitierte die französische Seite France24. „Ich muss an Staffel 2 arbeiten, ich hoffe sie wird bis Ende 2024 fertig sein. Hoffentlich kann ich sie bis Ende 2024 den Fans zeigen“, so Hwang. Knapp zweieinhalb Jahre müssen sich die Fans also noch gedulden, ehe es mit „Squid Game“ weitergeht. Der Anfang des Drehbuchs sei allerdings bereits fertig und auch der Streaminganbieter Netflix wird sicherlich alles daran setzen, die Produktion der zweiten Staffel so schnell wie möglich fertig zu stellen.