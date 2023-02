Vorwürfe gegen Netflix Kandidaten beklagen „unmenschliche“ Zustände bei „Squid Game“-Realityshow

Manche der Teilnehmer mussten jetzt offenbar medizinisch betreut werden, wie „Variety“ berichtet. Bereits am ersten Tag habe demnach das Spiel „Red Light Green Light“ stattgefunden, bei dem die Kandidaten sich bei grün bewegen dürfen und bei rot regungslos stehen bleiben müssen. Bei diesem Spiel habe den Kandidaten vor allem die Kälte zu schaffen gemacht: Die Dreharbeiten fanden am 23. Januar in einem Flugzeughangar in England bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt. „Einige Leute konnten ihre Füße nicht bewegen, weil es so kalt war“, erklärte ein ehemaliger Teilnehmer gegenüber „The Sun“. Auch soll es Rufe nach Sanitätern und Ärzten gegeben haben.