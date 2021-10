Serien-Trend bei Netflix : „Squid Game“ erntet Begeisterung und Kritik

Düsseldorf Die Serie „Squid Game“ ist weltweit die erfolgreichste Netflix-Produktion. Erzählt wird die Geschichte von knapp 500 verschuldeten Menschen, die ein enormes Preisgeld gewinnen wollen. Doch die vermeintlichen Kinderspiele sind tödlich. Wir geben einen Überblick.

Bei der südkoreanischen Serie „Squid Game“ wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet. In seinem Heimatland hat „Squid Game“ vor allem wegen seiner offenen Gesellschaftskritik den Zeitgeist getroffen. Wachsende Ungleichheit, Diskriminierung sozialer Minderheiten, extremer Leistungsdruck: Fast alle großen Probleme des Landes werden in der Serie aufgegriffen.