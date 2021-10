Oh Il-nam ist der älteste Spieler, der zunehmend an Demenz leidet, aber der Gruppe durch die Erinnerung an die Spiele aus seiner Kindheit hilft. Verkörpert wird er von Oh Young-soo, einem bekannten Theaterschauspieler, der nach eigenen Angaben seit 1967 in mehr als 200 Produktionen mitgewirkt hat, darunter in der Rolle des Faust von Goethe.