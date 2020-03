Sport-Streamingdienst : DAZN expandiert in mehr als 200 Märkte weltweit

Ein iPhone mit der App von DAZN. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

New York/London Der Sport-Streamingdienst DAZN expandiert weiter. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr in mehr als 200 Ländern und Regionen verfügbar sein. Bisher ist DAZN in neun Ländern zu empfangen, darunter seit 2016 in Deutschland.

Der Livesport-Broadcaster DAZN baut seine globale Präsenz massiv aus, dabei setzt der kostenpflichtige Internetanbieter bei seiner weltweiten Expansion nach eigenen Angaben vor allem auf Boxen. Im Laufe des Jahres 2020 wird DAZN in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verfügbar sein. Der Kampf des mexikanischen Superstars Canelo Alvarez Anfang Mai wird dabei das erste global gestreamte Livesport-Event auf DAZN werden.

Der Livesport-Broadcaster führt seine globale Expansionsstrategie, die im Jahr 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz begann, damit weiter konsequent fort. Momentan ist DAZN neben der DACH-Region auch in Brasilien, Italien, Japan, Kanada, den USA sowie Spanien und damit in insgesamt neun Ländern auf vier Kontinenten verfügbar.

(ala/dpa)