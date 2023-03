Auf Sky Neue Doku über Affäre um „Spiegel“-Reporter Claas Relotius

Schon bald nachdem Relotius aufgeflogen war, verarbeitete Moreno seine Erfahrungen in dem Buch „Tausend Zeilen Lüge“; 2022 kam Bully Herbigs etwas klischeelastiger Spielfilm zu der Affäre in die Kinos. Wer sich ein umfassendes Bild von dem „Clusterfuck“ (O-Ton Klusmann) machen will, ist bei Sagers Doku eindeutig am besten aufgehoben. Auch er beginnt mit der „Spiegel“-Reportage „Jaegers Grenze“ und mit Moreno, dessen Hartnäckigkeit letzten Endes alles ins Rollen brachte. Doch Sager lässt auch frühere Förderer von Relotius wie Daniel Puntas, Chefredakteur des Schweizer Magazins „Reportagen“, zu Wort kommen, ge- und enttäuschte Kollegen, vor allem aber: Menschen, denen der vermeintliche Journalist in seinen Beiträgen teils unglaubliche Dinge andichtete.