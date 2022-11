Staffel 2 im Stream und TV : Neue Folgen von „Sisi“ nach Weihnachten auch im Free-TV

Berlin Was wäre Weihnachten ohne „Sisi“? Nachdem die erste Staffel im vergangenen Winter bereits sehr erfolgreich lief, kehrt die Kaiserin dieses Jahr in einer zweiten Staffel zurück. Wann die Serie läuft und worauf sich die Fans sonst noch freuen können.

Die neuen Folgen der Historienserie „Sisi“ werden bei RTL zwischen Weihnachten und Silvester zwei Abende im Free-TV füllen. Am 27. und 28. Dezember 2022 laufen ab 20.15 Uhr dort je drei Folgen. Wer es nicht bis dahin aushält, kann die sechs Folgen der zweiten Staffel ab 16. Dezember bei RTL+ streamen. Zudem zeigt Vox an zwei Tagen (16. und 17. Dezember) noch einmal die erste Staffel und bietet damit einen Vorgeschmack für diejenigen, die auf die Free-TV-Ausstrahlung warten.

In den Hauptrollen spielen weiter Dominique Devenport als Kaiserin „Sisi“ und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I. In Staffel 2 wird ein Thronfolger geboren. „Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa“, so die Serien-Macher.