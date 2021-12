„And Just Like That“ : „Sex And The City“-Fortsetzung beginnt mit einer Tragödie

Sie sind nur noch zu dritt (v.l.): Miranda (Cynthia Nixon),Carrie (Sarah Jessica Parker) und Charlotte (Kristin Davis). Foto: dpa/--

Düsseldorf Beim Comeback der Erfolgsserie „Sex And The City“ hadern die Hauptfiguren mit der neuen Zeit. Aber nicht nur Digitalisierung und Corona haben New York verändert. Schon zum Auftakt von „And Just Like That“ passiert etwas Dramatisches.

Der Anfang ist rasant, in den ersten fünf Minuten peitschen sie sich beim Lunch die Bonmots in einer solchen Frequenz um die Ohren, dass man kurz mal auf Pause drücken muss, um ganz in Ruhe die allerwichtigste Frage zu beantworten: Wo ist Samantha? Die von Kim Cattrall gespielte Werbemanagerin ist bei der Wiedervereinigung nämlich nicht dabei. In den 17 Jahren, die seit der letzten Folge vergangen sind, hat Carrie (Sarah Jessica Parker) sie als ihre Managerin gefeuert, wie man bald erfährt, denn ihre Kolumnensammlungen verkaufen sich in der digitalisierten Welt nur noch schleppend. Samantha nahm ihr das so übel, dass sie nach London umzog. Auf Carries SMS reagiert sie nicht, auch nicht auf Nachrichten der anderen Frauen. „Irgendwie hatte ich gedacht, dass wir für ewig Freundinnen bleiben werden“, sagt Carrie. Stattdessen fühle es sich an, als sei Samantha tot.

„And Just Like That“ ist die seit Monaten mit viel Tamtam angekündigte Fortsetzung von „Sex And The City“. Jeden Donnerstag gibt es nun bei Sky eine von zehn neuen Folgen, bereits jetzt stehen die ersten beiden Episoden bereit. Deren Motto formuliert Carrie schon früh: „Wir können nicht ewig bleiben, was wir waren.“ Sie selbst lebt mit Mr. Big (Chris Noth) geräumig in Manhattan und beliefert einen Podcast, der Geschlechter- und sexuelle Rollen verhandelt. Anwältin Miranda (Cynthia Nixon) kehrt an die Uni zurück, um einen Master in Menschenrechten zu machen. Und Galeristin Charlotte (Kristin Davis) hat zwei Töchter, von denen die eine gerne das von Mama frisch geshoppte Blumen-Kleid von Oscar de la Renta zum Vorspielen an der Manhattan School of Music trägt, während die andere aus Protest lieber ein schwarzes T-Shirt darüber zieht.

Info Die ersten beiden Folgen ab sofort bei Sky Plattform „And Just Like That“ ist ab 9. Dezember auf Sky Comedy und dem Streamingdienst Sky Ticket zu sehen sein. Episoden Die beiden ersten Episoden sind ab 9. Dezember in deutscher Erstausstrahlung zu sehen, die weiteren acht Episoden folgen immer donnerstags mit einer Episode pro Woche. Original Sky zeigt auch alle Folgen von „Sex And The City“

Die neuen Folgen spielen in einem New York nach Corona. Man erinnert sich zwar noch an Lockdown und Masketragen, und Carrie streift sicherheitshalber Strasshandschuhe über, bevor sie den Knopf für den Fahrstuhl drückt. Aber alle schreiten doch befreit und wie gewohnt in vollem Ornat durch die ultrabeschleunigte Metropole, die sich so stark verändert hat, dass die Freundinnen nun nicht mehr wie Königinnen regieren, sondern sich ein wenig abgehängt fühlen und noch zu überlegen scheinen, ob sie sich den Tort antun sollen und hinterherzurennen. Sie sind nun Mitte 50, das Luxuskaufhaus Barney’s gibt es nicht mehr, und Gespräche über Sex verlaufen weniger anspielungsreich, sondern explizit. „Du bist Urgestein“, sagt die Produzentin von Carries Podcast. Man weiß nicht, ob das anerkennend gemeint ist oder abwertend. „Ich weiß noch, wie du Pullover im Backofen aufbewahrt hast“, sagt Mr. Big. Darauf Carrie: „Und ich weiß noch, als deine Haare schwarz waren.“

„Sex And The City“ war eine revolutionäre Serie. Das war keine Sitcom, sondern eine romantische Komödie, die das Genre zunächst auf den Kopf stellte. So wurden Singlefrauen im Fernsehen noch nie gezeigt. Sie waren nicht traurig und alleine, sondern auf einschüchternde Art glamourös. Carrie und Charlotte waren die Romantikerinnen, Miranda und Samantha die Zynikerinnen. Sie bildeten eine Gang, sie gaben sich kantig, bisweilen aggressiv, und die größtenteils weibliche Drehbuchabteilung gewährte den Figuren eine Entwicklung, die echt anmutete, eben weil sie durchaus negativ verlaufen konnte. Carrie etwa wurde von der Zuneigung zu Mr. Big vor aller Augen allmählich vergiftet.

Wenn man sich die zwischen 1998 und 2004 gesendeten Folgen noch einmal ansieht, wird man merken, dass sie bei einigen Themen arg aus der Zeit gefallen anmuten. Sexismus begegnet man allenthalben, und Selbstbewusstsein und Stärke würde man gerade im Hinblick auf Carrie und Mr. Big heute womöglich anders definieren. Die neue Serie versucht – so man das nach zwei Folgen absehen kann – auf die veränderten Voraussetzungen zu reagieren, sie sogar direkt zu thematisieren.

Es gibt etwa diese Szene, in der Miranda in ihr Seminar kommt und jedes Fettnäpfchen mitnimmt, das herumsteht. Sie identifiziert eine nonbinäre Person als Mann, spricht ihre afroamerikanische Dozentin auf deren Haare an und gibt sich auch sonst als unsensibel zu erkennen. Das wird zum Fremdschämen inszeniert. Und gerade an dieser Stelle tut es weh zu sehen, dass Miranda, die rückblickend vielleicht der stärkste Charakter der Original-Serie gewesen ist, wie eine Karikatur anmutet, die den Kontakt zur Gegenwart verloren zu haben scheint. Man vermisst Samantha nun so sehr, wie man John Lennon bei einer Wiedervereinigung der Beatles in den späten 70er-Jahren vermisst hätte: Ohne Sarkasmus ist das Leben entweder zu süß oder zu sauer.

Der comichaft dramatisierte Hader mit den neuen Gepflogenheiten des gesellschaftlichen Jetzt wird am Ende von Folge eins der neuen Staffel jedoch abrupt unterbrochen. Es passiert etwas Tragisches, das Fans der Serie schlucken lassen dürfte. „Wie geht es denn nun weiter mit mir?“, fragt eine der Freundinnen.