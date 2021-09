„Just Like That“ : HBO gewährt kleinen Einblick in „Sex and the City“-Reboot

Die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker (l-r), Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon kommen zur Premiere des Films "Sex and the City 2". Foto: dpa/Daniel Deme

Düsseldorf „Sex and the City“-Fans warten sehnsüchtig auf der Start des Reboots „And Just Like That“ . Jetzt hat HBO vorab bereits ein paar Szenen veröffentlicht, die viel Raum für Spekulationen liefern.

Es sind nur drei kurze Szenen in dem Teaser-Trailer, den HBO jetzt veröffentlicht hat. Aber sie sorgen bei SATC-Fans schon für Furore. In zwei Szenen ist Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) mit Mr. Big (Chris Noth) zu sehen. Sie stehen in der Küche bei einem Glas Wein und er umarmt sie liebevoll von hinten. In der anderen Szene umarmen und küssen sich die beiden leidenschaftlich. Sie wirken verliebt und glücklich.

Und genau das verwundert. Denn zuletzt gab es Gerüchte, wonach sich die beiden in der Fortsetzung womöglich scheiden lassen oder Mr. Big gar stirbt. Die jetzt veröffentlichten Szenen versprechen zunächst etwas anderes und bieten viel Raum für Spekulationen. In der dritten Szene sehen Zuschauer die drei Freundinnen Carrie, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis). Sie sind natürlich - wie auch bei „Sex and the City“ - modisch komplett durchgestylt.

Auf einem Bild vom Drehset, das mittlerweile ebenfalls in den Medien kursiert, sitzen die drei Freundinnen im Park an einem Tisch und picknicken vergnügt. Die vierte im Bunde - Samantha Jones (Kim Cattrall) - ist nicht dabei. Die Schauspielerin hatte eine Wiederaufnahme von „Sex and the City“ in der Vergangenheit schon mehrfach deutlich abgelehnt.

Die Fortsetzung der Erfolgsserie über die Freundinnen aus New York soll sie auf ihrer Reise „von der komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern“ zu der „noch komplizierteren Realität“ ab 50 folgen, hatte es in einer Mitteilung von HBO Anfang dieses Jahres geheißen. Geplant sind zehn halbstündige Episoden. Wann die erste Folge ausgestrahlt wird, lässt der Sender weiterhin offen. Es ist aber zu vermuten, dass sie in diesem Herbst an den Start geht.