Neue Folgen bei Netflix „The Crown“ wird zur Geisterbeschwörung

„The Crown“ geht in die finale sechste Staffel, vier Folgen gibt es bereits, sechs weitere sollen am 14. Dezember folgen. Im Mittelpunkt steht der Tod Dianas am 31. August 1997, und gleich in den ersten Minuten begleitet man einen Spaziergänger in Paris, der mit seinem Hund Gassi geht, eine von Fotografen auf Motorrädern gejagte Limousine in den Tunnel der Pont d'Alma rasen sieht und es knallen hört. In einer langen Rückblende werden daraufhin die Wochen vor diesem Ereignis erzählt, und sie beginnen mit einer Einladung: Mohamad Al-Fayed, der ägyptische Geschäftsmann, dem das Kaufhaus Harrod’s in London und das Ritz in Paris gehören, bittet Diana mit William und Harry auf seine Yacht. Es ist der Moment, in dem die Sonne aufgeht: Der Unterschied zwischen dem glitzernden Blau des Meeres der Cote d’Azur und dem regenverhangenen und Tweed-schweren Trübsinn auf Balmoral könnte nicht größer sein.