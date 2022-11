Ob Winterblues, Liebeskummer oder Alltagsstress - manche Tage sind einfach blöd. Am liebsten möchte man sich dann mit einer Decke einkuscheln und gemütlich Serien gucken. Damit die schlechte Stimmung schnell vorbei ist, verraten wir Ihnen hier unsere ultimativen „Gute Laune-Serien“

1. Queer Eye (Netflix)

In dieser Erfolgsserie bringen fünf schwule Männer Ordnung in die Leben verschiedener Menschen. Mit viel Humor, Einfühlungsvermögen und Kreativität kümmern sich die „Fab Five“ um Outfit, Wohnung und Mindset der Teilnehmer. Nach dem Erfolg der Serie kündigte Netflix im April 2022 eine siebte Staffel an. Beauty-Coach Jonathan Van Ness hat mit „Getting Curious With Jonathan Van Ness“ mittlerweile seine eigene Serie auf Netflix.