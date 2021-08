Dreharbeiten abgeschlossen : Amazon verrät Starttermin für „Der Herr der Ringe“-Serie

Los Angeles Darauf haben Fans gewartet: Im September 2022 gibt es endlich die Vorgeschichte der Mittelerde-Saga zu sehen. Es soll die teuerste Serie aller Zeiten werden.

„Herr der Ringe“-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden: Die mit Spannung erwartete Verfilmung der Fantasy-Saga von Amazon Studios soll erst im September 2022 Premiere feiern. Das Streaming-Unternehmen gab den Starttermin für die noch titellose „Lord of the Rings“-Serie am Montag (Ortszeit) bekannt. Dazu veröffentlichte Amazon das Foto von einer Mittelerde-Landschaft mit einem imposanten Schloss. Die Dreharbeiten für die erste Staffel seien in Neuseeland abgeschlossen worden, hieß es weiter.