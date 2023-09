Gesuchter Ort in Australien Auf der Suche nach Agnes Bluff

In dieser Serie kam die Stadt zum ersten Mal in der vierten Folge (Erstausstrahlung am 11. August) vor, und dem australischen Nachrichtenmedium liegen Daten vor, die zeigen, dass die Zahl der Google-Suchen nach Agnes Bluff in Australien zwischen Juli und August um 1640 Prozent und im September um weitere 40 Prozent zugenommen hat. Doch die „Alice Hart“-Fans sowie etliche Touristen, die die Stadt besuchen wollen, sind auf der Suche nach einem Ort, den es in der Realität gar nicht gibt.