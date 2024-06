Serien-Erfolg Mutmaßliches Vorbild für Stalkerin aus „Rentierbaby“ verklagt Netflix auf Millionensumme

Eine Schottin hat den Streamingdienst Netflix wegen Verleumdung auf mindestens 170 Millionen Dollar (rund 156 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Sie sei eindeutig das Vorbild für die Stalkerin Martha in der Netflix-Serie „Rentierbaby“, doch habe sie sich keineswegs verhalten wie die Figur in der schwarzen Komödie, hieß es in einer am Donnerstag in Los Angeles eingereichten Klage. Netflix habe fahrlässig gehandelt und ihr seelisches Leid zugefügt.