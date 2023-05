Vom Drehort zum Reisetrend Wie Netflix und Co. sich 2023 auf den Urlaub auswirken

Es ist daher nicht überraschend, dass erfolgreiche Serien auch Einfluss auf die Wahl unserer Urlaubsorte haben. Richteten sich Urlauber bei ihrer Reiseplanung früher nach dem Wetter, besuchen sie heute gerne die Drehorte erfolgreicher Serien. Aber welchen Reisezielen haben „House of the Dragon“, „Outlander“. und Co. eigentlich zu besonderer Beliebtheit verholfen?