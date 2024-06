RTL+-Show „Real Housewives of Munich“ – Ableger von Erfolgsshow kommt nach Deutschland

Die Erfolgsshow „The Real Housewives“ bekommt einen deutschen Ableger aus München. „The Real Housewives of Munich“ soll am 6. Juli beim Streamingdienst RTL+ starten. „Der weltweite Reality-Hit kommt endlich nach Deutschland“, teilte der Sender am Donnerstag mit. Sechs Folgen sind geplant, die sich jeweils um ein bestimmtes Event drehen: eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine Reise oder ein Skirennen.