„Real Housewives of Munich“ Weltweiter Streaming-Hit kommt im Juli nach Deutschland

Bling-Bling und Bussi-Bussi: Die Erfolgsshow „The Real Housewives“ bekommt einen deutschen Ableger aus München. „The Real Housewives of Munich“ feierte am Donnerstagabend in der bayerischen Landeshauptstadt Weltpremiere. Die Serie erzählt von sechs reichen Münchnerinnen und zeigt das, was diese aus ihrem Luxusleben zeigen wollen. Die wichtigsten Themen sind die Klischees der Bussi-Bussi-Gesellschaft schlechthin: Kurz-Trips nach St. Moritz, Botox, Brust-Ops, Shoppingtouren auf der Maximilianstraße, Schampus-Gelage und etwas Zickerei. Ein zentraler Satz: „Über Geld spricht man nicht in München - man gibt es aus.“