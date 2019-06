Joyn mit Jerks : ProSiebens neue Streaming-Plattform ist gestartet

München Joyn ist am Start. Mit der neuen Plattform sind die Angebote von 55 TV-Sendern mit einer App zu nutzen. Und nicht nur das. Im Angebot sind auch eigenproduzierte Serien. „Jerks“ gehört dazu.

ProSiebens neue senderübergreifende Streaming-Plattform Joyn ist am Start. Der Name ist Programm - er klingt wie das englische Wort join, was so viel wie mitmachen bedeutet. Und darum geht es auch: Bei Joyn haben sich eine Reihe unterschiedlicher Partner zusammengefunden. Auf der neuen Plattform lässt sich so ab sofort ein umfangreiches Free-TV-Angebot nutzen. Unter anderen gehören die Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery dazu sowie Programme von ARD und ZDF, Phoenix, 3sat, Arte, Viacom, Welt und Sport1. Insgesamt sind bisher 55 Live-TV-Sender beteiligt. „Inhalt ist, was so eine Plattform zum Leben erweckt“, sagte Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem beim „Launch-Event“ am Dienstagabend in Berlin. „Die Pipeline ist gut gefüllt.“