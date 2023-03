Review Star Trek Picard Staffel 3, Halbzeit-Bilanz Picard: Star Trek ist wieder zurück

Und das ist leider die größte Schwäche der Serie bislang: Man baut viel zu oft Reminiszenzen zu Star-Trek-Filmen und Next-Generation-Episoden ein. Als ob den Autoren manchmal der Mut fehlen würde, eigene Ideen zu entwickeln: Als die Titan das Raumdock verlässt, erinnert das an die Filme „Star Trek VI“ und vor allem „Star Trek II“. In dem Film gibt es zudem ein Katz-und-Maus-Spiel in einem Nebel – so wie bei der dritten Staffel von Picard. Die Geschichte von Shaw ähnelt der von Commander Benjamin Sisko aus „Deep Space Nine“. Und in der Serie gab es bereits einen Versuch der Wechselbälger, die Sternenflotte zu unterwandern. So wie bei Picard. Als der dann die Titan um Asteroiden steuert, denken wir an die Folge „Booby Trap“ aus der dritten Staffel von „Next Generation“. Da hat Picard die Enterprise auch manuell aus einem Asteroiden-Feld manövriert. Wenn dann aus den „Geburtswehen“ interstellare Weltraumquallen entstehen, ist das offensichtlich eine Hommage an die erste Next-Generation-Episode „Encounter at Farpoint“. Es ist zu viel und da würden wir uns wünschen, die Autoren würden sich mehr emanzipieren. Schließlich beweisen sie in der dritten Staffel, dass sie mehr können, als wir in zwei Staffeln zuvor gesehen haben.