Review Star Trek Picard 3. Staffel, Episode 1 Ein guter Start für Picard

Umso überraschter waren wir, als mit der Folge „The Next Generation“ die dritte Staffel von Picard begann. Das gesparte Geld aus den vergangenen Episoden ist offenbar hierhin geflossen. Vom ersten Moment an sieht es nicht nur aus wie eine Weitererzählung der Geschichte von Star Trek „The Next Generation“ (TNG). Es klingt auch so und fühlt sich so an. Und die offensichtliche Liebe für Computerspiele hat erneut ihren Weg gefunden. Wir erinnern uns: Die erste Staffel war stellenweise – nun, sagen wir sehr stark inspiriert von der Computerspielreihe „Mass Effect“. Die erste Folge der dritten Staffel beginnt mit dem Lied „I don’t want to set the world on fire“ samt der ruhigen Kamerafahrt durch das Schiff Eleos. Und das ist eine Hommage an eine andere Spiele-Reihe: Fallout. Allerdings ohne es platt abzukupfern. Dafür sind die Wurzeln der „Next Generation“ zu stark.