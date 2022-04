Review Staffel 2, Folge 5 „Flieg‘ mich zum Mond“ : Picard: Die Serie beginnt jetzt tatsächlich neu

John de Lancie spielt Q: Das Überwesen verfolgt mehrere Pläne in Picard. Foto: Trae Patton/Paramount+

Erst mit der fünften (!) Folge der 2. Picard-Staffel bei Amazon nimmt die Story langsam Fahrt auf und entwickelt sich. Als ob die Bremsen nun gelöst worden wären. Leider verliert man sich immer noch zu sehr in Film- und Serien-Zitaten. Aber man emanzipiert sich schrittweise.

Vergangene Woche war es ein Team zweier Autorinnen und nun ist es wieder eine Frau, Cindy Appell, die an die guten Ansätze der vergangenen Episode anknüpft. Und dazu gehört auch, dass die gesamte Story um Raffi, Seven und Rios innerhalb von zwei, drei Minuten abgehandelt wird. Raffi muss zwar leider erneut überaus nervig zeigen, dass sie so sehr zu einer Sternenflotten-Offizierin taugt wie ein Fisch zu einem Marathonläufer. Aber wenigstens ist es nun vorbei. Seven, Raffi und Rios werden anschließend zu Statisten degradiert. Offenbar weiß man nach den quasi Neustart der Staffel in den beiden vergangenen Episoden nicht mehr so ganz, was man mit ihnen anfangen soll. Und wenn wir ehrlich sind, wir auch nicht: Wohin genau hat die Geschichte mit ihnen geführt? Was haben sie erreicht? Es war eine schlecht inszenierte und geschriebene Einbahnstraße ins erzählerische Nichts.

Dafür macht die Episode gleich mehrere neue Erzählstränge auf, die uns vor eine große Frage stellen: Was will Q wirklich? Es beginnt mit einer Vorfahrin von Jean-Luc: Renée Picard. Die gehört als Astronautin zur Crew der Europa-Mission zu den Jupitermonden. Ein Ereignis, das offenbar maßgeblich die Geschichte der Menschheit beeinflussen wird. Vor allem nach der Entdeckung einer empfindungsfähigen Lebensform auf dem Mond Io. Indes: Es wird eingeräumt, dass die historischen Daten aus dieser Zeit sehr lückenhaft sind. Das ist endlich mal eine intelligente Idee, um die Widersprüche zu vergangenen Star-Trek-Serien zu erklären - wenn es um das 21. Jahrhundert geht oder um den Schiffscomputer, den man offenbar nicht zum Jahr 2024 befragen kann.

Leider verfängt man sich auch in dieser Serie wieder in kindlich-naiven Vorstellungen über Astronauten und Raumfahrt. Dafür machen wir aber ausnahmsweise nicht die Serienmacher verantwortlich. In vielen Filmen und Serien sind Astronauten eher etwas zwischen Cowboys, Weltraumtruckern und kopflosen, unkontrollierten Actionhelden. So auch Renée Picard, die bei einem fehlgeschlagenen Test vor lauter Frust auf die Armaturen schlägt und unter Depressionen leidet. Oder die nur zwei Tage, nicht etwa zwei Wochen, vor einem wichtigen, bahnbrechenden Start in Quarantäne geht. Man würde sich wünschen, dass die Autorinnen und Autoren vieler neuer Science-Fiction-Serien und –Filme einmal mit Weltraumbehörden wie der NASA oder der ESA reden würden. Beispielsweise darüber, wie das Anforderungsprofil für Astronauten aussieht. Vielleicht könnte man auch einmal mit echten Raumfahrern sprechen, um dann ein realistischeres Bild zu zeichnen.

In der Serie aber hat die NASA es kaum abwarten können, bis sie Picards Vorfahrin in ihre Finger bekam. Nein, so funktioniert das nicht. Man bewirbt sich und es gibt ein Auswahlverfahren. Aber drücken wir da alle Augen zu. Zumal es kein typisches Picard-, sondern ein allgemeines Autoren-Problem ist.

Zurück zu Q: Der ist zwar in seinen Möglichkeiten limitiert, wie wir vergangene Episode gesehen haben. Aber er scheint eben darauf vorbereitet zu sein. Als Renées Psycho-Therapeut versucht er, sie zu manipulieren sowie ihre Ängste und Selbstzweifel zu verstärken. Alles, damit sie den Flug zu den Jupitermonden nicht mitmacht. So scheint es. Und für Jean-Luc ist sofort klar, dass Q auf diese Weise die Vergangenheit verändert hat. Aber wir sind uns da nicht dermaßen sicher. Woher hat Picard seine Information? Von der alles andere als vertrauenswürdigen Borg-Königin. Zudem gibt er selbst zu, dass die historischen Daten lückenhaft sind. Und er vertraut einer „Wächterin“, die tatsächlich eine „Aufseherin“ ist. Das ist indes nicht mehr als Fan-Service und erneut eine eher plumpe Referenz. Picard nimmt uns die Arbeit ab und erwähnt dann auch gleich Kirk und Spock, die bei einer Zeitreise auf Gary Seven gestoßen sind. Der war auf der Erde des Jahres 1968 stationiert und ebenfalls ein „Aufseher“ (Assignment Earth, 1968). Seltsamerweise sieht Picards „Supervisor“ seiner romulanischen Angestellten Laris zum Verwechseln ähnlich, mit der ihn auch etwas Romantisches verbindet. Wie könnte man sich besser das Vertrauen erschleichen? Hat da Q vielleicht auch seine Finger im Spiel? Wir bleiben misstrauisch. Zumal das Überwesen ohne Macht noch einen anderen Plan verfolgt.

Leider ist ist er dann schon wieder da: der Mangel an Kreativität. Erneut hat man Brent Spiner reaktiviert. Und wenn er nicht Data spielt, dann eben jemanden aus der Familie Soong. So wie schon in Next Generation oder Enterprise oder der ersten Staffel Picard. Die Soongs haben offenbar überall und in jeder Zeit ihre Finger im Spiel. Das ist längt ein Klischee. Dieser Soong ist nun Genetiker und verfügt natürlich über ein Top-Labor im Haus, wie es Wissenschaftler im Film so haben. Darüber sehen wir hinweg.

Viel spannender ist, dass er an unethischen Gen-Experimenten mit Ex-Soldaten beteiligt war. Und er hat angeblich eine Tochter, die unter eine Gen-Krankheit leider. Allerdings weicht er ihrer Frage nach ihrer Mutter schnell aus. Wir denken darum, dass seine Tochter ein Klon oder Experiment ist, bei dem etwas schiefgegangen ist. Zumal sie von derselben Schauspielerin, Isa Briones, gespielt wird, die auch die Androiden Suji dargestellt hat. Das ist vielleicht mehr als ein Versuch, so etwas wie innere Logik zwischen den Staffeln aufzubauen: Suji war im Grunde ein Klon - von Data. Diese vielen Anspielungen auf Genetik aber wecken Erinnerungen bei uns: an Khan Noonien Singh. Der ist nicht nur einer der besten Kirk-Gegenspieler im Star-Trek-Universum. In den offenbar noch kommenden Eugenischen Kriegen wird er mit der Hilfe gentechnisch veränderter „Supersoldaten“, seinen Brüdern und Schwestern, zu einem gewissenlosen Tyrannen auf der Erde des 21. Jahrhunderts.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch Q. Er bietet Soong ein Heilmittel für seine kranke Tochter an. So ist Khan auch im Film „Into Darkness“ (2013) vorgegangen, um einen Sternenflotten-Offizier für einen Anschlag zu rekrutieren. Übrigens erneut eine Referenz. In dieser Folge wirkt das Mittel indes nur kurzfristig. Wie ein Drogendealer hat Q so den Wissenschaftler angefixt, der für eine vollständige Heilung etwas für das Überwesen tun soll. Und das hängt mit dem Namen Picard zusammen. Wohin das führt, müssen wir abwarten. Und auch ohne seine Kräfte ist er gefährlich und durchtrieben. Wir blicken zwar nicht ganz durch. Aber gerade das macht es interessant.

Zumal Regisseur Jonathan Frakes (William Riker aus Next Generation) sich bei der Bildsprache austoben kann. Im Labor von Soong und beim Schutzschild für seine Tochter tauchen immer wieder sechseckige Formen auf. So wie bei dem Umwelt-Schutzschild der Erde im Konföderierten-Universum (Episode 2). Das legt zumindest die Vermutung nahe, dass es die Story um den Wissenschaftler ist, die eben jene Schreckensvision der Zukunft schaffen wird. Soong selbst wird hier und da hinter den Sechsecken gezeigt, als ob er Schutz bieten wollte: Und eigentlich will er ja auch nur seine Tochter beschützen. Aber bisweilen sind es gute Vorsätze, die den Weg zur Hölle pflastern.

Das alles hätte uns für eine Episode gereicht. Aber es gibt ja noch die Borg-Königin. Wir wissen zwar nicht, warum sich der Stil der Serie da plötzlich ändert und mehr in Richtung Horrorfilm geht. Aber die Königin erreicht ihr Ziel, auch wenn ihr Plan perfide ist. Sie bringt Jurati dazu, schnell zu handeln, ihre dunkle Seite zu zeigen, von sich selbst erschreckt zu sein und sich dann schuldig zu fühlen. Die Wissenschaftlerin erschießt die Königin und besiegelt damit ihr Schicksal. Der scheinbare Befreiungsschlag mit der Schrottflinte führt schließlich dazu, dass die Königin in Juratis Körper überlebt und nun frei agieren kann. Die Geste, mit der sie etwas Essenzielles von sich auf Jurati übertragen hat, kommt einem auch bekannt vor: So ähnlich hat einst Spock vor seinem Tod in „Star Trek II“ (1982) sein Katra auf Dr. McCoy transferiert. Ja, es ist erneut ein Zitat.

Bis zu der wenig überraschenden Enthüllung indes spielt Frakes erneut mit Bildern: Jurati hat in dieser Staffel meist etwas Weißes bis Graues getragen. Nach dem Schuss ist die Kleidung von rotem Blut befleckt. Ein Zeichen dafür, dass etwas Gefährliches zu ihr übergesprungen ist. Später dann trägt sie ein rotes Kleid – und wir sehen, wie in ihrem Kopf die Borg-Königin neben ihr sitzt.

In den letzten Minuten ändert sich einmal mehr der Stil der Episode: in Richtung von Heist-Movies wie der Ocean’s-Reihe. Sehr homogen wirkt das nicht, was uns zu einer anderen Schwäche dieser Episode führt: Picard selbst: Der namensgebende Held ist zwar kein Statist, aber über weite Strecken ist er auch nicht mehr als ein Erzähler, der den anderen Figuren Hintergründe und Erklärungen bietet – die wir als Zuschauer oft schon kennen. Zudem denkt er erstaunlich eindimensional: Er ist sehr fixiert auf Q und sieht nichts anderes mehr. Er fragt sich nicht einmal, warum der Aufseher so aussieht wie Laris. Stattdessen dauert es etwas, bis er versteht, dass es eben nicht die Vertraute ist. Ebenso schwächelt die Episode, wenn es um die Soong Tochter geht: Man zeigt uns, wie befreit sie nach der Heilung im Pool schwimmt. Das lässt uns aber leider kalt. Wir haben nie gesehen, wie sehr sie unter Sonnenlicht leidet. Es wurde uns nur erzählt. Dadurch aber haben die Pool-Szenen jedes Gewicht verloren und sind überflüssig.

Dennoch sind wir nach dieser Episode tatsächlich ein klein wenig gespannt, wie es nun weitergeht. Die Folge hat Raum für viele Spekulationen gelassen. Und sie ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wenn man es nun noch lassen kann, an jeder Ecke ein Zitat oder eine Referenz zu vergangenen Filmen oder Serien als Fan-Service einzubauen, könnte die 2. Staffel sogar gut werden. Wie unsicher man indes bei Zitaten ist, zeigt sich schon am Titel der Folge. Flieg‘ mich zum Mond – Fly me to the Moon – ist ein Lied, das vor allem Frank Sinatra bekanntgemacht hat. Bei der Apollo-10-Mission war das Stück Teil einer Musikkassette. Für Apollo 11 spielte dann eine Bodenstation das Lied und sendete es per Funk an die Crew. In der Episode selbst klingt es nur an. Warum die ganze Folge so heißt? Wir wissen es nicht. Vermutlich ist es einfach nur eine erneute Referenz um der Referenz willen.

Es sind aber noch mehr Fragen offen: Was ist mit dem Kommunikator von Rios passiert? Zuletzt lag er auf der Theke des illegalen Krankenhauses. Hat den jemand mitgenommen? Liegt der immer noch da? Und woher hat Jurati das Kleid, die Schuhe und den Lippenstift? Aus dem unglaublich großen Kleiderschrank an Bord der „La Sirena“ von Captain Rios?