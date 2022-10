Ab Dezember auch in Deutschland : Paramount+ geht an den Start - das kann der neue Streamingdienst

Ab Dezember startet der Streaming-Anbieter Paramount+ auch in Deutschland. Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Düsseldorf In Deutschland geht bald der neue Streaming-Anbieter Paramount+ an den Start. Doch welche Inhalte wird es überhaupt dort zu sehen geben? Und was soll der Streaming-Anbieter kosten? Wir haben die Antworten.

Der Streamingdienst Paramount+ startet am 8. Dezember 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der monatliche Preis beträgt 7,99 Euro, Sky-Cinema-Abonnenten erhalten Paramount+ ohne Mehrkosten dazu, wie Sky Deutschland mitteilte. Der Streamingdienst wird in allen drei Märkten zudem über „paramountplus.de“ sowie auf mobilen Geräten und unterstützten Smart-TVs unter anderem über die Plattformen von Apple, Amazon, Google, Samsung und Roku verfügbar sein.

Paramount+ richtet sich an Zuschauer aller Altersgruppen. International bietet der Dienst Originalserien und Filme aller Genres von Marken und Produktionsstudios wie Showtime, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon oder Paramount Pictures. Hinzu kommen lokale, eigens produziert Inhalte. Das Angebot ist derzeit in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, der Karibik, Australien, Italien, Irland und Südkorea verfügbar. Zudem zeigt der neue Streaming-Anbieter viele ältere beliebte Filme und Serien und wirbt außerdem damit, einige Filme schon kurz nach dem Kinostart auf der eigenen Plattform anbieten zu können. Ein paar Filme und Serien, die es auf Paramount+ zu sehen gibt, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Diese Filme gibt’s auf Paramount+:

Pulp Fiction

Mission: Impossible

Top Gun 2: Maverick

Shutter Island

A beautiful Mind

Jack Reacher

Forrest Gump

Diese Serien zeigt Paramount+:

Star Trek: Picard

Star Trek: Strange New Worlds

Halo

Dexter

The Good Wife

Paw Patrol

South Park

King of Queens

New Blood

Der Scheich

Zum Start im Dezember wird die gefeierte Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ erstmals im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt. Auch die tragisch-komische Serie „Der Scheich“, feiert Premiere und ist vom 22. Dezember an verfügbar. Darüber hinaus plant der Streaming-Dienst weitere Eigenproduktionen, die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden sollen. In den USA bietet Paramount+ sogar Live-Sportevents an. Gut möglich also, dass auch in Deutschland bald Sportveranstaltungen auf Paramount+ zu sehen sind und der Streaming-Anbieter so zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Dazn werden könnte.

Nutzer im deutschsprachigen Raum können Paramount+ Medienberichten zufolge zum Start zunächst eine Woche lang kostenlos testen, im Jahresabo sollen dann 79,99 Euro fällig werden.

