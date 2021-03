Neue Netflix-Serie „Das Hausboot“ : „Ich bau eben lieber auf, als zu versenken“

„Das Hausboot“, zu sehen beim Streaminganbieter Netflix. Foto: Screenshot Netflix/Screenshot Netflix Das Hausboot

Seit dieser Woche kann man auf Netflix verfolgen, wie Olli Schulz und Fynn Kliemann und sehr, sehr viele Unterstützer aus einem Schrotthaufen im Harburger Hafen einen schwimmenden Ort für Kreative machen. Das ist eine einzige große Sachgeschichte – und sehr guckenswert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Barbara Grofe

Es gibt Serien, nach deren Ende man sich wünscht, das Gehirn blitzdingsen, partiell leer radieren zu können, um direkt wieder von vorn anzufangen. „Das Hausboot“ von Olli Schulz (Musiker und Podcaster und mehr) und Fynn Kliemann (Handwerksyoutuber, Musiker, Werber und mehr) ist so ein Fall. Die Miniserie, die seit dieser Woche auf Netflix zu sehen ist, ist etwas für

Liebhaber der Sachgeschichten aus „Die Sendung mit der Maus“

alle, die irgendwann in ihrem Leben einmal Hamburg in ihr Herz geschlossen haben

alle, die gern in XXL träumen und

Olli-Schulz-Fynn-Kliemann-Fans

Diese Geschichte beginnt mit einem kleinen Text in der „Bild“-Zeitung. Schulz liest, dass das Hausboot von Sänger Gunter Gabriel zum Verkauf steht. Rund 20.000 Euro, Schnäppchen. Das Boot, rosa von außen, komplett zugemüllt von innen, liegt im Harburger Binnenhafen. Schulz, gebürtiger Hamburger, ist angefixt, denkt sofort an Kliemann, den er kurz zuvor kennengelernt hat und der durch Handwerksvideos über Youtube bekannt geworden ist. Ihre Idee: Das Boot zu einem kreativen Raum für Musiker oder Autoren umbauen.

„Ich habe erst gedacht: Ich komme mit meinen Jungs einen Nachmittag vorbei, wir schweißen was zusammen und dann hält das“, sagt Kliemann im Rückblick. Aus einem Nachmittag werden zwei Jahre, aus 20.000 Euro wird, so erzählen es die beiden wenigstens in der Netflix-Doku, die es seit dieser Woche zu sehen gibt, eine halbe Million Euro. „Wenn du merkst, die Ausgaben werden immer höher und übersteigen deine Vorstellungen, bekommst du natürlich Panik“, sagt Musiker Olli Schulz. „Dann hast du noch eine Familie, ein Kind, deine Tour wird drei Mal verschoben – das war alles ungünstig“. Aus einer munteren Spontanidee wird knüppelharte Arbeit, ordentlich Chaos und, wenn man der Doku glaubt, auch mächtig Zoff.

Bootsbesitzer zwei: Olli Schulz. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Das Boot ist in Wahrheit nicht nur zugemüllt, es ist ein riesiger, schwimmender Schrotthaufen. Hinter jeder Wand, unter dem Boden, überall ist es rott, dass das Boot nicht untergeht, ist eigentlich ein Wunder. Wie wahnsinnig rott alles ist, wie sehr das Ganze eigentlich auf den Müll gehört, wird nach und nach klar. „Wir haben einfach ein Überraschungsei gekauft, das gefüllt war mit Scheiße", sagt Olli Schulz in der Doku.

Kliemann und Schulz bleiben dennoch dabei. „Ich bau eben lieber auf, als zu versenken“, schreibt Kliemann kurz nach dem Kauf auf Instagram. Alles muss jetzt raus, der ganze Kahn wird entkernt. Sie stellen einen 24 Jahre alten Bootsbauer an, der – natürlich – noch kein Pfund an Erfahrung mitbringt. Und doch: Am Ende dieser Geschichte wird er der Held sein. Auch, weil er das Chaos aushält, das die beiden Besitzer immer wieder reinbringen, wenn sie mal wieder eine vermeintlich grandiose Idee haben.

Zuzuschauen, wie aus diesem metallischen Müllgiganten ein schönes, gemütliches (laut Schulz‘ Produzent Moses ist das ganz wichtig!) Hausboot wird, macht großen Spaß. Es ist wie eine riesige Sachgeschichte aus der Sendung mit der Maus – klingt komisch, ist aber so. Es zeigt 1000 Dinge, die man sonst nicht sieht: Wieso sollte man über den Bootslack nicht einfach wieder drüberlackieren? Wieso muss das Boot von innen gesandstrahlt werden? Kann man das Dach eines Hausboots einfach so höher setzen (Antwort: Ja – aber nicht „einfach so“)?

„Ich hätte nie gedacht, dass dieses Projekt mit Schweißarbeiten und Wände rausreißen einhergeht. Ich dachte, wir schleppen ein paar Sachen, streichen und das war's“, erklärte Schulz. „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich von vornerein gesagt: ,Leute, das kann ich nicht‘.“ Und so ist „Das Hausboot“ auch – das klingt pathetisch, aber manchmal muss es Pathos sein - eine Geschichte über Träume, große und viel zu große, über Hindernisse, übers Dranbleiben. Und das alles im und um den Hamburger Hafen – eine schönere Kulisse ist schwer vorstellbar.

Irgendwo im Internet heißt es, Kliemann und Schulz kannten sich drei Tage, als die Hausboot-Frage aufkam – und selbst, wenn es 30 Tage waren: nicht viel Zeit, um einen Menschen kennenzulernen. Nicht viel Zeit, um rauszufinden, ob der andere ein guter Geschäftspartner ist, ob er mit Geld kann, ob er organisieren kann, ob er Plan hat und zäh ist. Es rummst also mächtig zwischen den beiden, die Doku zeigt Ausschnitte aus Chatverläufen, Fynn Kliemanns Freundin Franzi erzählt in die Kamera, wie sehr Olli Fynn angeschrieen hat – aber auch, dass er sich entschuldigt hat. „Das Hausboot“ ist also auch die Geschichte einer Männerfreundschaft.