Serien und Filme : Diese Neuerscheinungen gibt es bei Netflix im Januar 2022

Düsseldorf Der Streaminganbieter Netflix vergrößert jeden Monat sein Angebot. Welche Serien und Filme im Januar 2022 erscheinen, erfahren Sie hier. Ein Überblick.

Neu bei Netflix im Januar 2022

Für jeden Monat veröffentlicht der Streaminggigant eine Liste an Highlights, die das Angebot erweitern. Darunter beliebte Serien, Filme, Dokumentationen oder Shows. Was im Januar 2022 neu ist, listen wir hier auf:

Der erste Monat im Jahr 2022 wird bei Netflix nicht zuletzt für Krimi-Fans interessant: Mit der vierten Staffel von "Ozark" startet am 21. Januar das Finale der Serie. Die verbrecherischen Geschäfte der Familie Byrde, die in der ersten Staffel in die titelgebende Region in Missouri zog und sich im Dienst eines mexikanischen Drogenkartells daranmachte, Geld im großen Stil zu waschen, haben viele mit ähnlicher Spannung verfolgt wie weiland die Abenteuer von Walter White und Co. in "Breaking Bad".

Nach drei Staffeln, in denen die Byrdes zwar manche Erfolge verbuchten, sich dabei aber immer mehr in eine kriminellen Gewaltspirale hinein schraubten, wird sich ihr Schicksal nun in Staffel 4 entscheiden, die mit 14 Folgen besonders lang sein soll und in zwei Teile aufgeteilt ist.

Wobei wohl nicht nur Konflikte mit den Schergen des Drogenkartells und der kriminellen Konkurrenz aus der Provinz eine Rolle spielen, sondern vor allem die Reibungen innerhalb der Familie. Nachdem die von Laura Linney furios verkörperte Ehefrau Wendy Byrde zur dominierenden Figur der Familie aufgestiegen ist, muss sich ihr Ehemann Marty (Jason Bateman) nicht zuletzt auch vor ihr hüten.

Ein weiteres Serienfinale wartet mit der vierten Staffel von "The Sinner" (ab 26.1.). Im Zentrum steht ein von Bill Pullman gespielter Polizist, dem es nicht nur um die Aufklärung von Fällen geht, sondern immer um die Menschen dahinter. Die als Anthologie gestaltete Serie, in der jede Staffel um einen einzigen Fall kreist, ist eine Mischung aus Suspense und zwischenmenschlichem Drama. In Staffel 4 will sich der mittlerweile pensionierte Police Detective Harry Ambrose eigentlich von inneren wie äußeren Blessuren erholen, gerät aber prompt in einen neuen Fall.

Abschiednehmen heißt es auch bei der britischen Serie "After Life", die mit der am 14. Januar startenden dritten Staffel ebenfalls zu Ende geht. Sie kreiste als dunkel getönte Tragikomödie um die Erlebnisse eines kürzlich verwitweten Mannes, der mit dem Tod seiner Frau nicht fertig wird, über Selbstmord nachdenkt oder seinen Schmerz in bissigen Ausfällen an seinem Umfeld auslässt, dann aber doch wieder vom Sog des Lebens erfasst wird. Eine zwischen satirischem Humor und berührender Ernsthaftigkeit die Widrigkeiten und Schönheiten der menschlichen Existenz umspielende Charakterstudie.

Außerdem wartet Netflix im Januar mit einem deutschen Filmstart auf: "München - Im Angesicht des Krieges" (ab 21.1.) ist die jüngste Arbeit des Regisseurs Christian Schwochow. Sie spielt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, als die britische Regierung unter Neville Chamberlain immer noch hofft, mit Nazi-Deutschland eine friedliche Lösung für die in Europa schwelenden Konflikte zu finden. In München kommen die Diplomaten zusammen, um Auswege zu suchen, unter ihnen auch ein junger Brite und ein Deutscher, die sich von früher her kennen. Der Film wartet mit exquisiter Besetzung auf: Jeremy Irons spielt Chamberlain, Ulrich Matthes den deutschen Diktator Adolf Hitler; in den Hauptrollen sind Jannis Niewöhner und George MacKay zu sehen.

Zu den weiteren Highlights im Januar zählt außerdem eine (Puppen-)Animationsserie, die der mehr und mehr verschwindenden Kunst der Stop-Motion frönt: "The House" (ab 14.1.) ist eine Anthologie-Serie, in der schwarzhumorig-skurrile Geschichten von Wesen entfaltet werden, die zu unterschiedlichen Zeiten ein bestimmtes Haus bewohnt haben. Der Trailer und die ersten Bilder lassen die Herzen all jener höherschlagen, die die Plastizität und die ganz eigene Poetik "handgemachter" Animationskunst schätzen. Inszeniert wurden die einzelnen Episoden von unterschiedlichen europäischen Animationsfilmern.

Mit "Der Ursprung der Welt" (ab 11.1.) hat Netflix im Januar auch eine neue Komödie aus Frankreich im Portfolio. Der Film von und mit Laurent Lafitte kreist um einen Mann in mittleren Jahren, der sich plötzlich in einem seltsamen Zustand zwischen Leben und Tod wiederfindet. Sein Herz schlägt nicht mehr, aber irgendwie ist er trotzdem nicht tot, zumindest nicht richtig. Um aus diesem seltsamen Dazwischen herauszukommen, scheint er sich an die Frau wenden zu müssen, die ihn einst auf die Welt brachte: seine Mutter.

Um Mutterschaft geht es auch in dem dystopischen Science-Fiction-Drama "Mother/Android" mit Chloë Grace Moretz (ab 7.1.). Sie spielt eine Schwangere, die einen sicheren Ort sucht, um ihr Kind auf die Welt zu bringen, während um sie herum die menschliche Zivilisation dem Untergang geweiht scheint, seit eine Rebellion von Androiden die Machtverhältnisse zwischen künstlichen und natürlichen Menschen umgestoßen hat.

