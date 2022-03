Serien und Filme : Diese Neuerscheinungen gibt es bei Netflix im März 2022

Düsseldorf Der Streaminganbieter Netflix vergrößert jeden Monat sein Angebot. Welche Serien und Filme im März 2022 erscheinen, erfahren Sie hier. Ein Überblick.

Neu bei Netflix im März 2022

Für jeden Monat veröffentlicht der Streaminggigant eine Liste an Highlights, die das Angebot erweitern. Darunter beliebte Serien, Filme, Dokumentationen oder Shows. Was im März 2022 neu ist, listen wir hier auf.

Netflix: Neue Serien im März 2022

Netflix: Neue Filme im März 2022

Netflix Kosten: Was kostet ein Abo von Netflix?

Ein Basis-Abo erhalten Sie bereits ab 7,99 Euro pro Monat. Damit haben Nutzer uneingeschränkten Zugriff auf Netflix Filme und Serien. Wer eine besonders hohe Auflösung wünscht oder mit mehreren Geräten gleichzeitig streamen will, zahlt hingegen bis zu 17,99 Euro pro Monat (Stand: März 2022).

Human Resources - Staffel 1 (Animation, Komödie)Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage - Staffel 1 (Reality TV)Light the Night - Teil 3 (Thriller)Top Boy - Staffel 2 (Krimi)The Cursed - Staffel 1 (Mystery)Young, Famous & African - Staffel 1 (Reality TV)Eternally Confused and Eager for Love - Staffel 1 (Komödie)Cracow Monsters - Staffel 1 (Fantasy)Drôle - Einfach komisch - Staffel 1 (Komödie, Romantik)