Von Action über Thriller bis hin zu Fantasy Welche Serien und Filme Netflix noch 2023 bringen will

Liebes Kind: Im Herbst erscheint eine sechsteilige Mysteryserie mit Kim Riedle, Hans Löw und Justus von Dohnányi. Es geht um Lena, die mit den beiden Kindern völlig isoliert in einem hochgesicherten Haus lebt und bizarren Regeln folgen muss. Bis der jungen Frau die Flucht gelingt. Nach einem Autounfall wird sie schwer verletzt in Begleitung ihrer Tochter ins Krankenhaus eingeliefert. Doch das wahre Ausmaß dieses Alptraums deutet sich noch in derselben Nacht mit dem Eintreffen von Lenas Eltern an, die seit fast 13 Jahren verzweifelt nach ihrer Tochter suchen. Nach einem Roman von Romy Hausmann.