Streaming-Anbieter Netflix verbietet Account-Sharing - So retten Sie ihre Profildaten

Das Teilen von Accounts war bei Netflix bisher Gang und Gäbe. Doch seit der Streaming-Anbieter 2014 in Deutschland an den Start ging, wurde die gemeinsame Account-Nutzung immer weniger gern gesehen. Nun wurde von Netflix für 2023 angekündigt, das Passwort-Teilen in seiner bisherigen Form nicht weiterzuführen. Das bedeutet für alle, die über einen anderen Account streamen aber nicht automatisch den Verlust des Profils und sämtlicher Daten.