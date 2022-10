Aktie macht Kurssprung : Netflix übertrifft mit Abozuwachs eigene Prognose

Los Gatos Nach zwei Quartalen mit Kundenschwund galt Netflix bereits als Krisenfall. Nun meldet der Videodienst sich mit Wachstum zurück - und Serienhits wie „The Crown“ sollen zum Jahresende für weiteren Zulauf von Nutzern sorgen.

Der Streaming-Gigant Netflix hat im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wie „Stranger Things“ und „Dahmer: Monster“ zum Nutzerwachstum zurückgefunden. Im Vierteljahr bis Ende September verbuchte das Unternehmen unterm Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

„Gott sei Dank haben wir die Quartale mit Rückgängen hinter uns“, sagte Netflix-Chef Reed Hastings mit Blick auf den Kundenschwund in der ersten Jahreshälfte. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, das Wachstum wieder zu beschleunigen“, hieß es im Brief an die Aktionäre.