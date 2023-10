Deutsche Netflix-Serie „Liebes Kind“ ist ein globaler Streaming-Hit

Die deutsche Psychothriller-Miniserie „Liebes Kind“ gehört jetzt zu den zehn beliebtesten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt. In rund sechseinhalb Wochen (bis Sonntag, 22. Oktober) wurde der am 7. September veröffentlichte Sechsteiler – internationaler Titel „Dear Child“ – schon rund 47,1 Millionen Mal aufgerufen, wie der Streamingdienst am späten Dienstagabend mitteilte. „Liebes Kind“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann. Drehbuch und Regie teilten sich bei der deutschen Produktion Isabel Kleefeld und Julian Pörksen.