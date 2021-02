Netflix-Serie „Neues aus der Welt“ : Deutsche Schülerin Helena Zengel für Golden Globe nominiert

Los Angeles Große Hollywood-Ehre für Helena Zengel: Die zwölfjährige Deutsche hat Chancen auf einen Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Der Nachwuchsstar drehte mit Tom Hanks den Western „Neues aus der Welt“.

Die zwölfjährige Schülerin Helena Zengel aus Berlin ist als Nebendarstellerin in dem Western „Neues aus der Welt“ für einen Golden Globe nominiert. Das gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Mittwoch in Hollywood bekannt. In dieser Sparte trifft Zengel unter anderem auf Amanda Seyfried („Mank“) und Olivia Colman („The Father“).