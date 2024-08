Staffel vier gestartet „Emily in Paris“ ist das Heilmittel gegen den Olympia-Blues

Die Serie mit Lily Collins als amerikanische Marketing-Queen also, die in ein Paris kommt, aus dem alles entfernt wurde, was nicht Instagram-tauglich ist: Macaron statt Macron, Bisous statt Banlieu. Emily fungiert als Fremdenführerin an einem symbolischen Ort, an dem jeder soziale wie private Konflikt so glattgebügelt wird, dass man mit High Heels darüber hinwegschreiten kann. Und damit man gleich mal einen Eindruck davon bekommt, dass auch in den fünf neuen Folgen alles weitgehend beim Alten bleibt, ein beispielhafter Dialog: „Sie hat mich betrogen.“ - „Ich glaube, es war nur eine Affäre.“ - „Das ist dasselbe.“ - „Affäre klingt schöner.“