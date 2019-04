Streaming wird teurer : Netflix erhöht Preise in Deutschland

Netflix erhöht Preise in Deutschland

Los Gatos Netflix-Kunden müssen bald ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Der Streaming-Dienst will seine Abopreise erhöhen. Nur bei einer der drei Varianten bleibt der Preis der gleiche.

Der Videostreaming-Dienst Netflix macht in Deutschland zwei von drei seiner Abo-Varianten teurer. Lediglich der Preis des günstigsten Angebots, bei dem man Netflix auf nur einem Gerät und ohne HD-Qualität nutzen kann, bleibt unverändert bei 7,99 Euro pro Monat. Der Preis der mittleren Tarifstufe, in der HD-Auflösung und die Nutzung auf einem weiteren Gerät dazukommen, steigt von 10,99 auf 11,99 Euro pro Monat, wie Netflix in der Nacht zum Donnerstag bekanntgab.