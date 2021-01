Netflix, Amazon, Sky und Co. : Was 2021 für Streaming-Fans zu bieten hat

David Ali Rashed in einer Szene der Science-Fiction-Serie „Tribes of Europa“. Foto: dpa/Gordon Timpen

Düsseldorf Im Streaming-Jahr 2021 kommt viel Neues auf die Zuschauer zu. Eine Auswahl einiger Höhepunkte - von Drogenexzessen bis zu Internet-Rebellen, von Königinnen bis zu wilden Stämmen mitten in Europa.

Die Streaminganbieter zählen zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Das neue Jahr verheißt für Netflix, Amazon, Sky und Co also viel Gutes. Bei manchen Hits wie „Barbaren“, „Babylon Berlin“ oder „Das Boot“ steht noch nicht fest, ob schon 2021 neue Folgen zu sehen sind. Auch, ob schon im Herbst die fünfte Staffel von „The Crown“ mit Imelda Staunton als Queen (statt Olivia Colman) kommt, ist unklar. Jedoch sind viele Highlights schon absehbar. Eine Auswahl:

WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO: Die Lebensbeichte der jungen Berliner Fixerin Christiane F. war in Westdeutschland Ende der 70er ein Bestseller und in den 80ern ein Kinohit. Was Christiane F. über das Nachtleben der Mauerstadt, über Heroin und Drogenstrich zu erzählen hatte, erschütterte viele. Ab 19. Februar zeigt Amazon Prime Video „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Serie. Federführende Autorin ist Annette Hess, die bei „Weissensee“ und „Ku'damm 56“ schon viel Erfolg mit klug erzählten, historischen Stoffen vor Berliner Kulisse hatte. Die Hauptrolle der Christiane spielt die 21-jährige Jana McKinnon, die bereits Gast-Auftritte bei den ARD-Krimis „Tatort“ und „Steirerkreuz“ hatte. Regie führt Philipp Kadelbach („Parfum“).

PRINCESS CHARMING: Nach dem Kuppel-Erfolg „Prince Charming“ für Schwule kommt die Show nur mit Frauen. Erst war geplant, eine Ausgabe im Stile der „Bachelorette“ mit einer bisexuellen Protagonistin zu produzieren. Die Mediengruppe RTL änderte dann aber das Konzept für ihre Streaming-Plattform TVnow - „auf vielfachen Wunsch von Publikum und Bewerbungskreis“. Wann es genau losgeht, ist noch offen.

HOWTOSELLDRUGS ONLINE (FAST) - STAFFEL 3: In der dritten Staffel des deutschen Streaming-Hits von Netflix taucht ein neues Gesicht auf: Langston Uibel war bereits in den Netflix-Serien „Dogs of Berlin“ und „Unorthodox“ zu sehen. Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) und Lena Urzendowsky (Kira) sind weiter an Bord. Showrunner der dritten Staffel sind aufs Neue Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ handelt von den Drogengeschäften von Teenagern. Staffel 3 kommt im Sommer.

DER PASS - STAFFEL 2: Die ersten Folgen der deutsch-österreichischen Serie mit Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek wurden mit Lob und Auszeichnungen überhäuft. Unter anderem heimste „Der Pass“ den Grimme-Preis und die Goldene Kamera ein. Ungewöhnliche Schauplätze in einer archaisch anmutenden Gebirgslandschaft sind auch bei der zweiten Staffel Ausgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd, wie Sky verspricht. Die zweite Staffel soll Ende 2021 anlaufen.

Infos Die Termine der neuen Serien-Staffeln

JERKS. - STAFFEL 4: Kurz vor Weihnachten gab Joyn den Fans von Christian Ulmen und Fahri Yardim einen kleinen Vorgeschmack. Eine „jerks.“-Doppelfolge als Weihnachtsspecial brachte sie auf den neuen Stand, was bei den chaotischen Helden so passiert war. So bekommen Pheline und Fahri ein Baby. Im Sommer soll die vierte Staffel bei Joyn+ anlaufen.

TRIBES OF EUROPE: Die Produzenten des Netflix-Welterfolgs „Dark“, Quirin Berg und Max Wiedemann, haben ein neues Untergangsszenario entwickelt. Die Science-fiction-Serie „Tribes of Europa“ läuft am 19. Februar an. Unter anderem spielen Henriette Confurius („Narziss und Goldmund“), Oliver Masucci („Dark“) und Emilio Sakraya („Tatort: Das verschwundene Kind“) mit. Und darum geht es laut Netflix in dem Sechsteiler: „2074: Das Europa, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe sind die alten Nationen verschwunden, der Kontinent ist in Mikrostaaten zerfallen, in denen unterschiedliche Stämme um die Vorherrschaft kämpfen.“

LOL: LAST ONELAUGHING: In Japan, Mexiko und Australien ist diese Showidee bereits ein Riesen-Hit, im Frühjahr will Amazon Prime Video nun damit in Deutschland an den Start gehen. Zehn der bekanntesten Comedians - Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan - haben alle ein und dieselbe Aufgabe: Jeder soll die Kollegen zum Lachen bringen, darf aber selbst keine Miene verziehen. Wer zuletzt lacht, hat gewonnen. Gastgeber bei dem Comedy-Spektakel ist Michael „Bully“ Herbig.

MUNICH: Für 2021 hat Netflix auch ein Historiendrama in der Pipeline. In „Munich“ geht es um die Konferenz zum Münchner Abkommen. Der Film spielt im Herbst 1938, als die Diktatoren Adolf Hitler und Benito Mussolini mit den Staatschefs Neville Chamberlain und Édouard Daladier aus Großbritannien und Frankreich zusammentreffen und das Münchner Abkommen mit Zugeständnissen an Hitler unterzeichnen. Regisseur ist der Deutsche Christian Schwochow („Deutschstunde“). Die Hauptrolle spielt George MacKay („1917“). Außerdem werden unter anderem Jeremy Irons („Die Affäre der Sunny von B.“), Liv Lisa Fries („Babylon Berlin“) und Sandra Hüller („Toni Erdmann“) zu sehen sein.

THE NEVERS: Seit Joss Whedon in den 90ern die Idee für die Vampirserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ hatte, gehört er zu den wichtigsten Namen für Fantasy-Fans. Sein neuer Streich für 2021 heißt „The Nevers“. Sky kündigt „ein episches Science-Fiction-Drama“ an. Es geht um eine Gruppe von viktorianischen Frauen, die ungewöhnliche Fähigkeiten haben, auf unbarmherzige Gegner treffen und die Mission haben, die Welt zu verändern. In den Hauptrollen sind Laura Donnelly („Outlander“), Olivia Williams („The Sixth Sense“) zu sehen.

TERRA VISION: In „Terra Vision“ greift Netflix eine Geschichte über den Beginn des Internets auf. Mit Mark Waschke, Misel Maticevic und Lavinia Wilson in den Hauptrollen zeichnet der Vierteiler den Kampf junger Computerentwickler gegen den Giganten Google um die Erfindung des „Google Earth“-Algorithmus nach. Netflix dazu: „Von der Hacker-Szene im Nachwende-Berlin der 90er Jahre über die idealistische Welt des frühen Silicon Valley bis hin zur harten Realität eines Multi-Millionen-Dollar-Prozesses erzählt "Terra Vision" von einer großen Freundschaft, von Loyalität und der Frage nach Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter.“ Start: zweites Halbjahr.

