Hype um Amazon Prime-Serie Magie von „Maxton Hall“ zieht Publikum weltweit in ihren Bann

Nur wenige Menschen haben die Schulzeit als besonders glamouröse Phase ihres Lebens in Erinnerung. Belegte Brötchen am Schulkiosk, Apfelsaft aus dem Trinkpäckchen und vergessene Sportbeutel zeichnen ein eher glanzloses Bild. Ganz anders erleben es die Schülerinnen und Schüler in der erfolgreichen Amazon Prime-Serie „Maxton Hall“. Die deutsche Produktion startete am 9. Mai 2024 auf der Streaming-Plattform und erreichte schon nach kurzer Zeit Kultstatus. In der Startwoche erzielte die Ufa-Produktion „die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels“ in der Geschichte von Prime Video, sie war in mehr als 120 Ländern auf Platz eins der Prime-Video-Charts.