Ab 5. Oktober bei Netflix Erfolgsserie „Lupin“ geht weiter — hat sich das Warten gelohnt?

Doch zuvor plant er noch einen Jahrhundert-Coup: In einem Juweliergeschäft am bekannten Place Vendôme in Paris will er die berühmte „Schwarze Perle“ von unschätzbarem Wert stehlen - vor den Augen der Polizei. Doch dann läuft nicht alles wie geplant. Denn seine Mutter wurde entführt und ist in Lebensgefahr.