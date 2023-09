Ho, ho, ho! Bully Herbig kündigt „LOL“-Weihnachtsspecial an

Doch es gibt auch gute Nachrichten. So veröffentlichte Michael „Bully“ Herbig (55) jetzt ein Video, in dem er ein „LOL“-Weihnachtsspecial ankündigte. Im kitschig-bunten Weihnachtspulli präsentierte sich der Chef der Show seinen Fans und Followern. Ganz im Stil der Liebeskomödie „Tatsächlich... Liebe“ hält er Schilder in die Kamera, auf denen die frohe Botschaft geschrieben steht. „Ich muss euch was sagen, einfach weil bald Weihnachten ist. Ich weiß, ihr vermisst LOL. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes. Nämlich ein LOL-Weihnachtsspecial!“, teilt Herbig seinen Followern mit.