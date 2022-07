Die Serie nimmt die Finanzwelt ordentlich aufs Korn. Felix Armand, der - wenn der Chef Cramer bald endlich mal Zeit für die Vertragsunterzeichnung hat - demnächst CEO ist, trommelt die Mitarbeiter zusammen, um ihnen zu zeigen, wie man die Menschen am Telefon von der Idee überzeugt, dass sie kein Bargeld mehr brauchen. Dabei macht er brüllend Ansagen an die Mitarbeiter, die ihm zujubeln. Ein bisschen „Wolf of Wall Street“ blitzt in der Serie durchaus durch.