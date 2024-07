„Kaiju No. 8“ auf Crunchyroll Mehr als „Dino-Kloppe mit Waffen“

Felix Ich habe mir noch mal genau das Charakterprofil von Kafka angeschaut und das verinnerlicht und konnte mich aufgrund des Alters auch relativ gut mit ihm identifizieren. Er ist 32, hat jetzt einen in der Gesellschaft eher nicht so angesehenen Job, den keiner so wirklich gerne macht. Er ist Putzkraft bei der Monster Sweeper Inc., die beseitigen die Überreste von den Kaijus. Ich arbeite im wahren Leben im Einzelhandel, das ist jetzt auch nicht so der Traumjob. Dadurch konnte ich mich gut in ihn hineinversetzen.