Iron Fist: In der zweiten Staffel wird alles anders

Rückkehr des Marvel-Superhelden : Die Iron Fist erfindet sich neu

Colleen Wing (Jessica Henwick) hat in der zweiten Iron-Fist-Staffel mehr zu tun, Danny Rand (Finn Jones) rückt etwas in den Hintergrund. Foto: Linda Kallerus/Netflix

Nach der harschen Kritik an der ersten Staffel der Marvel-Superhelden-Serie „Iron Fist“ hat Netflix reagiert: Am Ende der zweiten Staffel wirft man jede Menge Ballast ab. Alles wird anders und tatsächlich besser.

In den ersten Minuten der zweiten Iron-Fist-Staffel will man es laut rufen: Endlich! Denn gleich zu Beginn zeigt Danny Rand (Finn Jones), wozu er mit seiner „mystischen“ Faust in der Lage ist. Und das ist dann auch noch überzeugend, stimmungsvoll, rasant und so gut umgesetzt worden, wie man es in der ersten Staffel kaum gesehen hat. Die Kritik an der lahmen Kampf-Choreographie und dem hüftsteifen Darsteller ist offenbar nicht spurlos an Netflix vorübergegangen. Und der neue Hauptverantwortliche der Serie, Raven Metzner, will nach und nach alle Problem der ersten Staffel lösen.

Das heißt auch: Finn Jones rückt in den nur zehn statt wie gewohnt 13 Episoden oft in den Hintergrund. Das wird über mehrere Verletzungen und Rückschläge, die er im Verlauf der zweiten Staffel erleidet, nachvollziehbar erklärt und aufgebaut – und es gibt seiner Lebensgefährtin Colleen Wing (Jessica Henwick) mehrmals die Gelegenheit, alleine zu glänzen. Auch dafür gibt es gegen Ende der zweiten Staffel dann eine Erklärung.

Es tut der Serie tatsächlich gut, sich von ihrem eigentlichen Hauptcharakter zu lösen. Denn immer noch bewegt sich Danny Rand mit dem Charme eines großen Jungen durch New York City: naiv und davon beseelt, Gutes zu tun. In einer Episode sagt er sogar, „ich wollte doch nur das Brot mit euch brechen“. Diesen Jesus-Komplex aus der ersten Staffel wird er nicht los. Und damit kann er immer noch sehr auf die Nerven gehen. Zumal alle guten Ansätze seiner Figur aus der Serie „Defenders“ verlorengegangen sind.

Achtung: Ab hier herrscht Spoilergefahr

Erst sehr spät rückt dann plötzlich Dannys dunkle Seite in den Vordergrund. Wirklich aufgebaut wird das indes nicht, und es kommt darum etwas unvermittelt: Aber er ist nicht jede Nacht unterwegs, weil er Matt „Daredevil“ Murdock in „Defenders“ das Versprechen gegeben hat, auf New York aufzupassen. Vielmehr nimmt die „Iron Fist“ immer mehr Besitz von ihm – je öfter er sie einsetzt. Es sei wie eine Sucht. Leider gelingt es Finn Jones nicht, das Dramatische der Situation und das Tragische der Figur überzeugend darzustellen. Der Schauspieler fremdelt seit der ersten Staffel mit der Figur, die er nicht packen kann. Allerdings haben die Drehbücher bislang auch nicht viel getan, um aus Danny Rand einen interessanten Charakter zu machen.

Folgerichtig macht Netflix nun das einzig Richtige: Man nimmt Danny Rand seine Kraft weg. Sein Gefährte und Freund aus der Stadt K’un-Lun, Davos (Sacha Dhawan), entzieht ihm die „Iron Fist“ und nutzt ihre Macht für das „Richtige“: Er will für Ordnung in New York City sorgen. Dafür nutzt er alle Mittel und geht über Leichen. Er wütet wie eine zerstörerische, unaufhaltsame Urgewalt, aber er ist auch charismatisch. So schart er Anhänger um sich, die an seinen radikalen Weg glauben. Meist nur in Rückblenden erfahren wir dann mehr über den Menschen und das besondere Band zwischen ihm und Danny, das sich in K‘un-Lun entwickelt hat.

Davos hat die stärksten Momente der zweiten Staffel und lenkt so von Danny Rand ab. Ebenso wie die neue Figur Mary Walker (Alice Eve). Die psychisch kranke Elite-Soldatin wirkt so düster, dass selbst der „Punisher“ daneben freundlich scheint. Alice Eve haucht dieser Figur sehr eindringlich Leben ein. Leider geht die Serie mit ihrer Krankheit oft sehr oberflächlich und wenig überzeugend um. Dennoch ist Mary Walker unheimlich, bedrohlich, unberechenbar, und die Figur hat sehr viel Potenzial.

Bekannte Charaktere wie Joy (Jessica Stroup) und Ward (Tom Pelphry) Meachum dagegen gehen einem mit der Zeit auf die Nerven. Die Seifenoper-Story um die Geschwister langweilt über weite Strecke. Die Figuren werden mitgeschleppt – ohne zu wissen, was man mit ihnen anfangen soll. Joy treibt wenigstens noch die Story um Davos voran, Ward mit allen seinen Problemen ist einfach nur anwesend und wirkt meist verloren. Das kann zum Glück nicht ausufern, weil die Zahl der Episoden von 13 auf zehn reduziert worden ist.

Notwendiger Bruch mit der Comic-Vorlage

Der neue Showrunner Raven Metzner findet gegen Ende der zweiten Staffel aber für alles eine Lösung, auch wenn er damit mit der Comic-Vorlage bricht: Colleen Wing ist die neue „Iron Fist“. Schauspieler Finn Jones wird von der „Faust“ erlöst. Danny Rand und Ward Meachum machen sich auf die Reise, um mehr über die Hintergründe der mystischen Waffe zu erfahren und sich selbst zu finden. Beide Charaktere sprechen zum Ende der zweiten Staffel oft darüber, dass sie nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Das kann man durchaus auch als Zusammenfassung der Serie bislang verstehen. Joy Meachum dagegen wird die unheimliche Mary Walker nicht los, die voller Geheimnisse steckt.