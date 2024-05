Herr Der Ringe bei Amazon Prime Video Epischer Trailer verspricht Großes für 2. Staffel von „Ringe der Macht“

Prime Video hatte die Serie „Ringe der Macht“ im Jahr 2022 zwar groß angekündigt und eine Menge Geld in die acht Episoden gesteckt. Aber das Ergebnis war nicht das nächste Fantasy-Epos, das in die Fußstapfen von „Game of Thrones“ treten konnte. Das lag nicht an den Schauspielern oder der Ausstattung, sondern an vielen Entscheidungen der Serienmacher und Drehbuchautoren zur Story. Am Ende standen acht Episoden, die nicht so schlecht waren, wie sie einige gerne reden wollten. Sie waren aber auch nicht so gut, wie sie hätten sein können. Das Ergebnis war „irgendwie okay“. Und das ist zu wenig für ein grandioses Epos. Zumal die namensgebenden Ringe erst in der letzten Folge eine Rolle spielten. Für ein paar Minuten.