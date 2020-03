„Lasst das Chaos beginnen“ : Netflix zeigt neuen Trailer zu Staffel 4 von „Haus des Geldes“

Düsseldorf Im April ist es soweit, dann startet endlich der von vielen Fans herbeigesehnte vierte Teil der Bankräuber-Serie „Haus des Geldes“ auf Netflix. Was der neue Trailer verrät.

„Action, Action, Action!“ So lässt sich der neue Trailer zur vierten Staffel von „Haus des Geldes“ wohl in aller Kürze zusammenfassen. In dem knapp eine Minute langen Video, das Netflix am Freitagmorgen veröffentlicht hat, fliegen die Pistolenkugeln, es gibt Explosionen, ein Auto überschlägt sich. Dazu fallen dramatische für sich stehende Sätze wie „Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein“ und „Ihr seid allein“. Netflix schreibt zu dem Trailer der spanischen Serie nur: „Lasst das Chaos beginnen.“