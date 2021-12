„Return to Hogwarts“ bei Sky : Was Sie zum Harry-Potter-Special wissen müssen

Düsseldorf Die Darsteller von Harry Potter treffen bei einem großen Wiedersehen wieder aufeinander. Auch gibt es ein zusätzliches Quiz-Special. Wir verraten alle Infos zum zauberhaften Special bei Sky.

Ganze 20 Jahre ist es her, dass „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Kino anlief. Es folgten sieben weitere Filme um den mutigen Zauberschüler, dessen Eltern von dem dunkelsten Magier der Welt ermordet worden. Nun kommen die Darsteller wieder zusammen. In dem Special „Return to Hogwarts“ nehmen Harry, Hermine, Ron und Co. die Zuschauer wieder mit in die Welt der Magie. Hier alle wichtigen Infos zum Revival.