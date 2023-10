Neuauflage der Romane Das müssen Sie zur neuen „Harry Potter“-Serie wissen

Bei der Serie soll es sich nach aktuellem Stand um eine Neuverfilmung der sieben Romane handeln. Dass die Geschichte nach Abschluss des siebten Buchs weitererzählt wird, ist unwahrscheinlich. Im Mittelpunkt der Handlung stehen also wieder Harry, Ron, Hermine und der Kampf gegen Lord Voldemort. „Wir stehen noch ganz am Anfang. Das wird hoffentlich etwas ganz Besonderes. Die Serie gibt uns die Möglichkeit die Bücher noch tiefer zu erforschen“, so Harry-Potter-Produzent David Heyman.