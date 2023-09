Gruselige Streaming-Tipps Die besten Horrorfilme auf Netflix, Amazon Prime und Disney+

Zimmer 1408

Ein weiterer Horrorfilm, der auf einem Roman von Stephen King basiert. “Zimmer 1408“ kam 2007 in die Kinos und erzählt von einem Hotelzimmer in New York City, in dem 56 Gäste unter mysteriösen Umständen umgekommen sind. Ist Schriftsteller Mike Enslin der Nächste?

Hier können Sie den Film sehen: Amazon Prime Video