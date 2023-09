Streaming-Tipps zu Halloween Das sind die besten Horror-Filme auf Netflix, Disney+ und Amazon Prime

Die Tage werden kürzer, das Wetter düsterer und allmählich bewegt sich Halloween mit großen Schritten auf uns zu. Das Fest der Geister und Gespenster hat auch in Deutschland viele Fans und so gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Partys. Aber auch in den heimischen vier Wänden lässt sich ein schaurig-schönes Halloween-Event veranstalten.